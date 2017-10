Surpresa da temporada, Magic atropela o então invicto Spurs e lidera o Leste

Pura Mágica!" O locutor do ginásio do Magic não cansou de repetir. E foi mesmo uma noite difícil de acreditar para os torcedores na Flórida. Principal surpresa deste início de temporada, o Orlando aprontou mais uma. Diante do até então invicto e temido San Antonio Spurs, o time do técnico Frank Vogel teve atuação impecável, chegou a abrir 36 pontos de vantagem no terceiro período e venceu por 114 a 87.





Foi o quinto triunfo em cinco jogos do Magic - incluindo vitória sobre os Cavaliers, em Cleveland. Com isso, a equipe de Orlando segue na liderança da Conferência Leste, enquanto empurra os Spurs, que dividiam a ponta da Conferência Oeste com o LA Clippers, para a quarta colocação.





Com uma defesa intensa e ótimo aproveitamento nos arremessos de média e longa distância, o Magic controlou o jogo desde os primeiros minutos. Abusando dos contra-ataques, os donos da casa abriram mais de 20 pontos de frente ainda no segundo período. Na volta do intervalo, a vantagem apenas cresceu, chegou a 36 pontos e os titulares do Orlando foram descansar ainda no início do último período.





A prova de que estava caindo mesmo tudo para o Orlando Magic nesta sexta apareceu em um dos intervalos, quando o mascote do time arriscou um arremesso de costas do meio da quadra.





O francês Evan Fournier foi o cestinha do jogo, com 25 pontos - 12 deles em chutes de três. Outra boa atuação no Magic foi do ala Jonathon Simmons, que fez valer a "Lei do Ex" e anotou 17 pontos em seu primeiro confronto contra o ex-time, Spurs. Aaron Gordon contribuiu com outros 16 pontos e Nikola Vucevic terminou com 15.





Ainda sem poder contar com duas das principais estrelas, Kawhi Leonard e Tony Parker, que se recuperam de lesões, o time de Gregg Popovich foi irreconhecível. O único jogador do San Antonio que conseguiu dar algum trabalho para a defesa do Magic foi LaMarcus Aldridge, que anotou um duplo-duplo de 24 pontos e 11 rebotes. Pau Gasol também alcançou dois dígitos em dois fundamentos, mas foi bastante discreto em quadra: 12 pontos e 11 rebotes.





Rockets vencem com triplo-duplo de Harden





O Houston Rockets venceu a segunda das três partidas da série fora de casa que o time encara esta semana. Após passar pelo Philadelphia 76ers na quarta-feira, a equipe do Texas foi até Charlotte nesta sexta e venceu os Hornets por 109 a 93. O grande destaque foi o barbudo James Harden, que anotou seu primeiro triplo-duplo na temporada com 27 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Eric Gordon marcou outros 26, enquanto Ryan Anderson terminou com 21 pontos para os Rockets.





Knicks vencem a primeira





Passados 10 dias do início da temporada, não há mais times zerados. O único que ainda não tinha vencido, New York Knicks, conquistou o primeiro triunfo nesta sexta-feira, contra o rival Brooklyn Nets: 107 a 86. Mais uma vez, o letão Kristaps Porzingis foi o grande nome dos Kincks, encaminhando a vitória em casa com 30 pontos e nove rebotes.





Nuggets batem os Hawks





Em jogo decidido apenas nos minutos finais, o Denver Nuggets derrotou o Atlanta Hawks, fora de casa, por 105 a 100. O sérvio Nikola Jokic anotou um duplo-duplo de 18 pontos e 15 rebotes, mas Paul Millsap também teve papel fundamental no triunfo dos Nuggets. Encarando seu ex-time, o pivô converteu arremessos decisivos no último quarto e terminou a partida com 16 pontos.





Timberwolves vencem mais uma vez o Thunder





O Minnesota Timberwolves vem sendo o carrasco do Oklahoma City Thunder nesta temporada. Em menos de uma semana, o time venceu o rival pela segunda vez, desta vez por 119 a 116, nesta sexta-feira, em casa. Karl-Anthony Towns foi o cestinha, com 33 pontos, além de pegar 19 rebotes, e Jimmy Butler teve atuação fundamental no último quarto, terminando com 25 pontos.





Campanhas





Timberwolves: 3v, 3d (7º do Oeste)

Thunder: 2v, 3d (12º do Oeste)

Próximos jogos

Timberwolves: contra o Heat, segunda-feira (30/10), em Miami

Thunder: contra os Bulls, sábado (28/10), em Chicago





Globo Esporte