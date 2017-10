Venus Williams despacha Muguruza e avança à semi do WTA Finals

Aos 37 anos, Venus Williams está em uma grande temporada e confirmou isso nesta quinta-feira. A americana venceu a espanhola Garbiñe Muguruza, despachou a atual número 2 do mundo e avançou à semifinal do WTA Finals de Cingapura. Depois de oito anos, a veterana voltou a uma semi do torneio que reúne as melhores tenista do ano com o triunfo por 2 sets a 0 em 1h41min - parciais de 7/5 e 6/4.





- Joguei com uma adversária incrível. Ela teve um grande ano. Fiquei muito feliz no último ponto. Não é fácil o Finals. Você tem de jogar bem a todo ponto - disse Venus, elogiando a atual campeã de Wimbledon.





Atual número 5 do mundo, Venus é a única tenista em Cingapura que já tem um título do WTA Finals, foi campeã em 2008. Ela foi à semifinal pela última vez em 2009, quando passou pela sérvia Jelena Jankovic, mas perdeu a decisão para a irmã Serena. A americana está em sua quinta participação no Finals.





Com os resultados desta quinta-feira, Venus ficou na segunda colocação do Grupo Branco, atrás apenas da tcheca Karolina Pliskova, número 3 do mundo. As adversárias das semifinais serão conhecidas nesta sexta-feira. A dinamarquesa Caroline Wozniakci já garantiu uma das vagas do Grupo Vermelho.





Globo Esporte