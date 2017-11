Abandonado? Sem vigilante, CT de Copa do Mundo tem fiação elétrica furtada

A rodada dupla da Série B do Campeoanto Amazonesne, que ocorreria nesta quinta no estádio Carlos Zamith, na Zona Leste de Manaus, a partir das 20h, foi cancelada. O motivo foi o furto da fiação do estádio, o que tornou impossível a realizadação da partida no período noturno. Construído para ser um dos Campo Oficial (COTs) de Copa do Mundo de 2014, o local tem capacidade para 5 mil pessoas e atualmente está sem vigilância à noite.





De acordo com informações extraoficiais, cerca de 400 metros de fiação de três torres de iluminação foram furtados. O estádio é administrado pela Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), órgão do estado do Amazonas. Em nota, a entidade informou que já encaminhou uma equipe de engenharia que fará um laudo sobre o prejuízo real e tomar medidas e posteriormente solucionar esse problema.





A Sejel informou ainda que a falta de vigilantes no Zamith é por conta de uma inadimplência da antiga gestão, que fez um acordo sem contrato com a empresa responsável pela segurança do estádio. E o serviço terceirizado deixou de prestar os serviços no local há uma semana. A nova gestão, de Janaína Chagas, assumiu a pasta há 40 dias.





A secretaria disse ainda que já solicitou junto a Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo –CGL/AM a contratação emergencial de uma nova empresa de segurança pelos próximos 180 dias, e em paralelo trabalha em cima da licitação.





Em resposta, o antigo titular da Sejel, Fabrício Lima, afirmou que quando assumiu a pasta também teve este mesmo problema de segurança e que ele solicitou o apoio da Polícia Militar. De acordo com ele, a falta de pagamento é algo que sempre pode ocorrer, mas que quando saiu todas as praças esportivas estavam com seguranças. Ele ressaltou ainda que agora a responsabilidade é da atual gestão, que tem que arrumar uma maneira de não deixar esses espaços sem segurança.





Jogos transferidos





Estavam marcados para esta quarta dois jogos da 3ª rodada da competição. Holanda e CDC Manicoré se enfrentariam às 18h e Cliper e Tarumã fariam o segundo jogo, às 20h. Com a impossibilidade, os jogos foram transferidos para a próxima quarta-feira, no estádio Ismael Benigno (Colina), na Zona Oeste da cidade. O horários serão os mesmos.





De acordo com o diretor de competições da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ivan Guimarães, ocorreu a transferência somente para quarta da próxima semana porque não há tempo hábil para remarcar o jogo.





- Hoje não pode (ser realizado em outro local). Não teve tempo hábil. Não tem polícia preparada para hoje. Aí os clubes têm que avisar todo mundo também. Então, na próxima quarta fica todo mundo avisado. Até porque foi um motivo de força maior - explicou Ivan Guimarães.





Construído para a Copa





Manaus recebeu quatro jogos da Copa do Mundo, em 2014. E o estádio Carlos Zamith, assim como o estádio Ismael Benigno (Colina), foI escolhido como Campos Oficiais de Treinamento (COTs). O local, apesar de ficar à disposição, não recebeu nenhuma seleção durante a competição mundial. Somente no Torneio Olímpico que recebeu treinos. O estádio teve um custo de R$ 15 milhões.





