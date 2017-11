Agüero bate recorde, Manchester City vence o Napoli e se classifica na Liga dos Campeões

A noite desta quarta-feira foi especial para os torcedores do Manchester City. A equipe comandada por Pep Guardiola não fez uma partida brilhante, mas apresentou um futebol suficiente para superar as dificuldades e vencer por 4 a 2 o Napoli, fora de casa, pelo Grupo F da Liga dos Campeões. De quebra, garantiu a classificação de forma antecipada para as oitavas de final. Destaque para o atacante argentino Agüero, que marcou e se tornou o maior artilheiro da história do clube inglês com 178 gols. Otamendi, Stones e Sterling fizeram os outros gols dos Citizens, enquanto Insigne e Jorginho, de pênalti, marcaram para a equipe italiana.





Diante de uma multidão pulando na arquibancada do San Paolo, o Napoli partiu para o ataque desde os primeiros minutos. Tomou a iniciativa da partida, fez pressão na saída de bola, abriu espaços e teve boas chances de marcar. O primeiro gol, aos 20 minutos, foi uma pintura. Insigne tabelou com Mertens, entrou na área e tocou na saída de Ederson. Apesar do gol, o City se encontrou em campo. Conseguiu acertar a marcação, segurar o rival e cresceu na partida. Otamendi, de cabeça, deixou tudo igual.





A etapa final começou em um ritmo muito forte, com os dois times buscando o ataque. Logo aos dois minutos, Stones aproveitou cobrança de escanteio de Sané, meteu a cabeça na bola e fez o segundo do City. O Napoli ainda conseguiu empatar com Jorginho, cobrando pênalti. Mas o time comandado por Pep Guardiola tomou conta da partida e não deu mais chances para o rival. Agüero aproveitou um belo contra-ataque com Sané, entrou livre, estufou a rede e se tornou o maior artilheiro da história do clube. No último minuto, Sterling recebeu livre na área, bateu cruzado e fechou a conta.





Com a vitória fora de casa nesta quarta-feira, o Manchester City soma 12 pontos em quatro jogos e segue com 100% de aproveitamento no Grupo F da Liga dos Campeões. Garantiu de forma antecipada a classificação para as oitavas de final da competição. O próximo desafio na Champions será contra o Feyenoord, em casa, no dia 21. O Napoli, que soma apenas três pontos, ocupa a terceira colocação e ainda briga com o Shakhtar Donetsk pela segunda vaga da chave para a próxima fase.





Globo Esporte