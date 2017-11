Alan Santos não renova no Coritiba e acerta com time do México; Dodô negocia saída

Ainda na luta contra o rebaixamento no Brasileiro deste ano, o Coritiba deve perder dois jogadores titulares na próxima temporada. O volante Alan Santos, que tem contrato até o fim de 2017, não vai renovar e já tem acordo com um time do México. Já o lateral-direito Dodô, com contrato até o meio de 2018, deve ser negociado com o futebol ucraniano. As informações são da jornalista Nadja Mauad, do Blog da Nadja.





O Coritiba recebeu algumas sondagens por Dodô, entre eles o Schalke 04, da Alemanha. Porém, uma equipe da Ucrânia também mostrou interesse e leva vantagem nesse momento. Sobre Alan Santos, o volante já comunicou ao Coritiba que não renovará seu contrato. O destino será o futebol mexicano.





A reportagem procurou o empresário de Alan Santos, Marcelo Lipatin, mas ele preferiu não se pronunciar.





Alan Santos tem 26 anos e foi contratado pelo Coritiba no início de 2015, vindo do Santos. Com a camisa do Coxa, ele fez 98 jogos, sendo 92 como titular, e marcou oito gols. Apenas nesta temporada foram 40 partidas, todas como titular, e dois gols marcados.





Dodô tem 19 anos e foi revelado no Coritiba. Ele subiu para o profissional no ano passado e foi um dos atletas mais novos que disputou a edição do Campeonato Brasileiro. No início de 2017, o lateral defendeu a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, sendo titular em oito dos nove jogos disputados.





Com a camisa do Coxa, Dodô fez até agora 52 partidas (45 como titular), sendo 22 nesta temporada. O jogador mostrou versatilidade e nos últimos jogos foi utilizado mais adiantado pelo técnico Marcelo Oliveira, atuando no meio-campo.





A dupla deve ser titular na partida contra o São Paulo, no domingo, às 17h (de Brasília), pela penúltima rodada do Brasileirão. Na 15 posição com 43 pontos, quatro acima do Z-4, o Coritiba se livra do risco do rebaixamento com uma vitória sobre o Tricolor.





Globo Esporte