Aposta de sucesso: Chape acerta compra de Jandrei e renovação até 2021

Reforço de peso e de dentro de casa para as próximas temporadas. A Chapecoense definiu nesta sexta-feira a contratação em definitivo de Jandrei. O goleiro, que pertencia ao Tubarão, teve 60% dos seus direitos econômicos comprados por R$ 350 mil e assinará um novo contrato com o Verdão até o fim de 2021. O clube do Sul de Santa Catarina segue com os outros 40%.





O investimento em Jandrei é visto como vantajoso pela Chape por seu retorno técnico e também financeiro. O goleiro chegou como aposta durante o Estadual e assumiu a condição de titular antes do início do Brasileirão. Desde então, não deu mais chances aos concorrentes, entrando em campo em todas as 31 partidas da competição. Aos 24 anos, ele é apontado como um dos jogadores com maior potencial de mercado no elenco atual.





Conta a favor de Jandrei também a cidadania italiana já conquistada, faltando apenas a questão burocrática para chegada do passaporte - o que é previsto para março -, facilitando a entrada no futebol europeu. Tais fatores, entretanto, apenas valorizam o goleiro, que segue intocável no gol da Chapecoense com 38 partidas oficiais consecutivas.





Além de Jandrei, o Verdão trabalha também para adquirir em definitivo os direitos econômicos de Elias. A negociação com o Juventude está em curso, uma vez que o valor estipulado em contrato para compra é de R$ 1 milhão. Se todo clube começa por um grande goleiro, a Chape se cerca para manter a tranquilidade na posição para próxima temporada.





Globo Esporte