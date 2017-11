Botafogo-SP se reapresenta e agiliza seis contratações para o Paulistão

(Foto: Luis Augusto/Ag. Botafogo)

O elenco do Botafogo-SP se reapresentou nesta segunda-feira (20) sem novidades. Segundo o diretor de futebol Fernando Gelfuso, os reforços devem chegar a partir do dia 1º de dezembro, após o término do Campeonato Brasileiro. Por isso, os nomes continuam em sigilo pela diretoria.

“O Botafogo tem assinado algo em torno de seis atletas. Com pré-contrato, no total, temos algo em torno de dez atletas certos para se apresentarem nos dias 1, 10 e 15 de dezembro. Essas datas variam de acordo com os campeonatos que eles estão disputando. Alguns atletas livres chegam no dia 1º, no dia 10 da Série B e dia 15 que estão na Série A”, comentou Gelfuso em entrevista ao Globo Esporte.





Na representação estiveram o goleiro João Lucas, o lateral direito Samuel Santos, o zagueiro Júlio Vaz, os volantes Carlos Henrique, Murillo e Walfrido, o meio Léo Coca e os atacantes Isaac Prado, Wesley e Francis. O zagueiro Caio Ruan teve problemas com seu voo e deve chegar na terça-feira.





Paixão antiga





Um nome especulado foi o de Ricardo Bueno, que em 2017 jogou pelo rebaixado Santa Cruz. O jogador chegou a ser alvo do tricolor neste ano e em 2016, mas nada foi oficialmente formalizado.





“Posso dizer que é um bom nome. Sempre esteve em pauta no Botafogo. Em 2016 e 2017 nós chegamos a conversar”, disse Gelfuso.