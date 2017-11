Bruno Schmidt vai jogar etapa do Brasileiro com Ricardo: "Oportunidade de ouro"

Bruno Schmidt vai ter a parceria de outro campeão olímpico na terceira e última etapa do ano pelo Circuito Brasileiro de vôlei de praia, em Itapema-SC, no dia 15 de novembro. Ricardo foi o escolhido para substituir Alison, que ainda se recupera de um desgaste muscular. Pela primeira vez, ele irá formar dupla com o baiano na competição. Para o brasiliense, o momento será uma oportunidade de ouro.





- Iniciei no vôlei de praia tendo Ricardo como um exemplo, um ícone, um dos atletas mais vitoriosos do nosso esporte. Ainda não tinha jogado ao lado dele até então. Uma oportunidade de ouro. Vai ser um prazer enorme jogar ao lado de Ricardo. É quase a realização de um sonho mesmo, né? Joguei diversas vezes contra ele e sei como é chato isso de enfrentar um atleta como Ricardo. É um cara que realmente domina todos os aspectos do vôlei de praia, um competidor nato. Um dos maiores atletas que o nosso país tem no vôlei de praia. Estou indo bem empolgado e feliz por jogar ao lado dele, que representa muito para o nosso esporte - comemorou Bruno Schmidt.





Ricardo atualmente mora nos Estados Unidos e uma semana antes da competição - válida pela temporada 2017/18 - vai treinar com Bruno Schimidt, em Vitória. O parceiro de Alison lamenta não ter tanto tempo para se entrosar.





- Vai ficar um pouco em cima. O vôlei de praia ele precisa de um momento de adaptação, entrosamento, quanto mais melhor, mais desempenho a dupla vai ter. Joguei diversas vezes contra Ricardo e vice-versa, então, a gente se conhece bastante. Creio que a gente vai tentar potencializar ao máximo nossas qualidades - comentou Bruno Schmidt.





O gigante de 2,00m, comemorou o fato de jogar com "o melhor jogador da atualidade" no Circuito Brasileiro. Antes, Ricardo já chegou a formar parceria com Bruno Schmidt em evento oficial de um patrocinador.





- Faz muitos anos esse encontro e nós enfrentamos os americanos Phil Dalhausser e Todd Rogers. Agora é diferente. Bruno é um grande atleta, experiente, campeão olímpico, e que consegue se adaptar muito fácil com seus parceiros. Espero que possamos jogar bem esse torneio, nos divertir. Queremos um grande resultado, mesmo que seja em apenas uma etapa - disse Ricardo.





A etapa de Itapema, em Santa Catarina, será a última deste ano na temporada 2017/18. Bruno Schmidt espera fechar o ano com um pódio para entrar de férias com motivação e voltar com força total.





- Apesar de ser a terceira etapa, mas é a etapa que fecha o ano. Acaba que esse calendário é um pouco complicado de ser emendando um ano no outro, mas na minha cabeça é a última etapa do ano. É muito legal fechar a última etapa jogando bem. Isso dá motivação para entrar de férias e voltar com força total. Mesmo sendo a última etapa, é uma etapa legal. Ao lado de Ricardo sei que terei chances de chegar com um time bem competitivo. É muito bom, por exemplo, um piloto ter um carro bem competitivo para ele. Ele entra com outra motivação, outra disposição - comentou.





Alison fora





Essa não vai ser a primeira vez que Alison é desfalque em uma etapa. Na segunda da temporada 2017/18, em Natal, ele também ficou de fora por causa de um desgaste muscular. Na ocasião, Bruno Schmidt jogou com o americano Jeremy, sendo eliminado nas quartas de final.





- Alison ainda não foi liberado pelo departamento médico para jogar essa etapa. Ele está se recuperando de um desgaste muscular - resumiu.





