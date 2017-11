Chega ao Brasil livro que conta a história de Zlatan Ibrahimovic

Chega ao Brasil neste mês de dezembro o livro que conta a história pessoal e profissional de Zlatan Ibrahimovic, um dos mais importantes jogadores do futebol contemporâneo e o maior atacante e artilheiro da história da Suécia.





Com mais de 1,5 milhão de cópias vendidas em dezenas de países, trazido ao Brasil pela Realejo Livros, o livro conta a história do sueco, filho de pai bósnio, muçulmano e mãe croata, católica, que conseguiu superar o passado de pobreza e exclusão em um gueto de imigrantes na Suécia para se tornar um dos melhores e mais bem pagos atletas do mundo.





“Eu sou Zlatan” foi escrito pelo jornalista David Lagercrantz, reconhecido no mundo todo como o autor da continuação da trilogia Millenium, originalmente escrita pelo seu conterrâneo Stieg Larsson. Também é autor do best seller que conta a história do montanhista e aventureiro sueco Göran Kropp, “Ultimate High”.





Com tradução de Luciano Dutra, “Eu sou Zlatan” revela detalhes de como o jogador, ainda adolescente, quase abandonou o futebol para trabalhar no porto de Estocolmo - mas foi convencido pelo seu técnico a continuar. Também aborda temas como a falta de apoio da família e episódios de racismo que sofreu na Itália, entre outros.





Prefácio de Ronaldo Fenômeno





Famoso pela natureza impulsiva dentro de campo, o craque conta como isso o ajudou a superar desde a falta de suporte da família e a pressão de técnicos e cartolas sem abaixar a cabeça para ninguém. No livro, Ibrahimovic revela que só presta reverência a uma pessoa - o brasileiro Ronaldo Nazário, o fenômeno, considerado um dos maiores futebolistas de todos os tempos. “Se não fosse pelo Ronaldo, acho que teria me tornado um tipo completamente diferente de jogador”, confessa o astro da Suécia.





Justamente por isso, a edição brasileira da biografia traz prefácio exclusivo de Ronaldo, que responde: “Fico muito honrado em saber que servi de influência para um atleta do nível do Ibrahimović, que hoje influencia tantos outros jovens jogadores”.





Sinopse





Livro de maior sucesso na história moderna da Suécia, com mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos em mais de 20 países, a biografia de Zlatan Ibrahimovic, mais conhecido entre nós brasileiros como Ibra, vai muito além da mera descrição da carreira de um jogador de futebol famoso. Assim como costuma se portar dentro de campos, Ibra não disfarça suas intenções, nem esconde o que sente ao contar para o escritor David Lagercrantz tudo sobre sua vida pessoal e profissional. Revela-se por inteiro, sem filtro. Para quem admira o “Ibra”, este livro é um presente, pois revela detalhes surpreendentes da vida pessoal e da carreira desse astro do futebol. Mas para quem sonha um dia em se tornar um jogador de alto nível, a história de como o menino Zlatan conseguiu superar o passado de pobreza e exclusão em um gueto de imigrantes na Suécia para se tornar um dos melhores e mais bem pagos jogadores do mundo é um “manual de sobrevivência”, com dicas preciosas para não desanimar diante das dificuldades, nem aceitar passivamente regras impostas por técnicos ou dirigentes.





Ficha Técnica

Livro: Eu sou Zlatan Ibrahimovic

Autor: David Lagercrantz

Tradução: Luciano Dutra

Editora: Realejo Livros

Número de páginas: 464

Número ISBN: 978-85-9588-007-8

Preço de capa: R$ 59,90

Edição: 1ª edição