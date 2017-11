Com direito a gol de letra de Lewandowski, Bayern bate Dortmund e dispara na liderança

O Bayern de Munique provou neste sábado que caminha a passos largos em direção ao sexto título consecutivo do Campeonato Alemão. Com atuação segura e uma facilidade um tanto quanto surpreendente, os comandados de Jupp Heynckes derrotaram o Borussia Dortmund por 3 a 1 no Westfalenstadion e dispararam na liderança da competição - a vantagem agora é de quatro pontos. Robben e Alaba marcaram, mas o golaço ficou por conta do artilheiro Lewandowski: de letra. Bartra diminuiu para o Dortmund.





O Bayern de Munique engatou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Alemão e chegou aos 26 pontos. São quatro de vantagem em relação ao vice-líder, que é o RB Leipzig, e seis à frente do Borussia Dortmund, terceiro colocado - veja a classificação clicando aqui. Com a competição ainda na 11ª rodada, é cedo para falar em mais um título. Mas podemos adiantar que o Bayern certamente vai brigar por ele.





Robben abriu o placar com um bonito gol, Bartra diminuiu para o Dortmund em outro lindo lance, mas o golaço do jogo foi anotado por Lewandowski. O atacante recebeu o cruzamento de Kimmich da direita e finalizou de letra, a bola desviou na defesa e encobriu o goleiro Bürki. Foi nada menos que o 20º gol do polonês na temporada.





O Borussia Dortmund precisa de uma boa chacoalhada caso queria buscar alguma coisa nesta temporada. Nas últimas sete partidas, por exemplo, venceu apenas uma (5 a 0 sobre o Madgeburg pela Copa da Alemanha). Tanto no seu grupo na Liga dos Campeões quanto no Campeonato Alemão, está em terceiro lugar e longe do líder.





O Borussia Dortmund volta a campo pelo Campeonato Alemão na próxima sexta-feira para enfrentar o Stuttgart fora de casa, às 17h30 (de Brasília). No sábado, é a vez do Bayern de Munique receber o Augsburg em casa, às 12h30.





Globo Esporte