Com festa da torcida, Peru chega a Wellington para jogo de ida da repescagem

A confiança dos peruanos não está abalada. A delegação do Peru chegou na noite desta quinta-feira, tarde de sexta na Nova Zelândia, em Wellington, onde enfrenta a seleção local em jogo de ida pela repescagem para a Copa do Mundo. Novamente, foi recepcionada por dezenas de peruanos com gritos de apoio, bandeiras e um festival em branco e vermelho.





A seleção peruana está em solo neozelandês desde a última segunda-feira. O time de Ricardo Gareca começou a preparação no país em Auckland. Parte do grupo está treinando desde o último dia 30 de outubro, quando iniciou as atividades em Lima. A equipe fará o último treinamento antes do duelo com a Nova Zelândia nesta sexta, madrugada de quinta para sexta no Brasil. Antes, Ricardo Gareca fará uma entrevista coletiva.





Enquanto isso, Guerrero e sua equipe batalham para tentar, ao menos, disputar o jogo de volta. Nesta quinta, os advogados do atacante do Flamengo enviaram um pedido de medida cautelar ao Comitê Disciplinar da Fifa para interromper sua suspensão provisória. O jogador teve um resultado analítico adverso no teste antidoping realizado após a partida contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, e está suspenso.





As duas seleções se enfrentam em jogo de ida em Wellington, às 1h15 (de Brasília) na madrugada desta sexta para sábado. O duelo de volta será às 00h15 (de Brasília), na madrugada do dia 15 para o dia 16 de novembro.





Globo Esporte