Com novo visual, Lewandowski faz dois, e Bayern amplia vantagem no Alemão

Lewandowski chamou a atenção ao entrar em campo neste sábado para defender o Bayern de Munique contra o Augsburg. Com o cabelo descolorido, o polonês não se destacou somente pelo visual. Com dois gols, o camisa 9 foi fundamental para o Bayern a derrotar o Augsburg por 3 a 0 em Munique, pela 12ª rodada do Campeonato Alemão.





Com a vitória, o pentacampeão da Alemanha ampliou a vantagem na liderança, agora com seis pontos de vantagem sobre o RB Leipzig, que empatou fora de casa com o Bayer Leverkussen por 2 a 2.





Em casa e diante de um time que faz uma campanha apenas razoável na competição (iniciou a rodada na 10ª colocação), o Bayern pressionou desde o início, mas precisou de 30 minutos para conseguir furar a defesa adversária. O gol que abriu o marcador foi um bom retrato da partida, Após cobrança de falta sobre a área de James Rodriguez, Lewandowski tentou de cabeça, a bola sobrou para Hummels, que mandou uma bomba. O islandês Finnbogason salvou em cima da linha. No rebote, Vidal, no bico da pequena área, acertou uma belo chute de virada, no alto do gol.





Em desvantagem, o Augsburg procurou sair mais. E acabou sofrendo o segundo gol em um contra-ataque. Vidal roubou a bola no círculo central e acionou Lewandowski. O polonês mostrou categoria e tranquilidade para tocar na saída do goleiro Hitz.





No segundo tempo, a esperança de uma reação do time visitante acabou rapidamente. Com quatro minutos da etapa final, Kimmich cruzou da direita para Lewandowski, que escorou de primeira, de chapa, no canto esquerdo, sem chance para o goleiro.





Com os dois gols neste sábado, a camisa 9 chegou a 12 no Alemão, liderando a lista de artilheiros.





Outros resultados da rodada:

Bayer Leverkusen 2 x 2 RB Leipzig

Hoffenheim 1 x 1 Eintracht Frankfurt

Mainz 05 1 x 0 FC Cologne

Wolfsburg 3 x 1 Freiburg





Globo Esporte