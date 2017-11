Com polêmicas de datas, Assoeva vence Carlos Barbosa e avança na Liga Gaúcha

A Assoeva avançou para a final da Liga Gaúcha de Futsal. A equipe eliminou nesta segunda-feira (27) a equipe do Carlos Barbosa nos pênaltis. Empurrada pela torcida, a equipe de Venâncio Aires goleou os adversários no tempo normal por 5 a 1 e venceu nas penalidades por 2 a 1.





O jogo foi todo do time da casa, que animou a torcida com a goleada. Na prorrogação, era preciso a vitória de um dos lados para evitar os pênaltis. Neste momento, o jogo ficou truncado, houve muitos atendimentos médicos pelo lado a Assoeva – que é finalista da Liga Futsal – e a prorrogação ficou zerada.





Nas penalidades, um erro para cada lado na segunda batida, mas na terceira a ACBF desperdiçou e os mandantes fizeram a festa após a rede balançar na batida seguinte. Festa em Venâncio Aires.





Polêmica





As datas das semifinais da Liga Gaúcha causaram polêmica entre a ACBF e a Assoeva. Os dias dos jogos foram alterados pelos menos três vezes a pedido das duas equipes. Finalista da Liga Futsal, a Assoeva não se mostrou amistosa em modificar as semifinais, como foi colocado pela diretoria do Carlos Barbosa em nota oficial.





Confira a nota na íntegra:





Em virtude das notícias divulgadas sobre a alteração da data do jogo de volta da semifinal da Liga Gaúcha de Futsal 2017, a Associação Carlos Barbosa de Futsal esclarece:





A diretoria da ACBF lamenta que informações equivocadas a respeito das datas sejam divulgadas. O futsal em Carlos Barbosa é pautado pelo bom senso e também pela responsabilidade de seus dirigentes ao assumir os compromissos. A experiência de ter disputado oito finais da Liga Nacional de Futsal nos dá a dimensão do que é realizar e participar deste evento, impar do nosso esporte.





A ACBF propôs que as partidas contra a Assoeva ocorressem nos dias 15/11 e 20/11, aproveitando o intervalo da LNF. Inclusive, tais datas foram propostas, pois havia a possibilidade de a Assoeva avançar para a final da LNF. Assim, não conflitaria com a decisão mais importante do futsal brasileiro.





Porém, a diretoria da Assoeva rejeitou a ideia e impôs as novas datas: 20 e 23 de novembro. A alegação era de que precisava recuperar os atletas. A ACBF acatou o desejo do adversário. No entanto, a Assoeva garantiu a classificação na LNF e solicitou a antecipação da final da competição nacional para o dia 25. Ao mesmo tempo, a diretoria de Venâncio Aires voltou a pedir a troca de datas da semifinal da Liga Gaúcha para 20 e 28 de novembro. A ACBF aceitou mais uma vez, mas pediu para que a volta ocorresse no dia 27, em virtude de uma ação com patrocinadores, que está agendada há semanas.





Lembrando que ainda há do outro lado a equipe do Atlântico, que se prepara para a decisão e está há quase um mês sem jogar.





Com as datas definidas, a diretoria e comissão técnica da ACBF trataram de agilizar a logística, tais como treinos, concentração e hotel.





Cabe lembrar que, em anos anteriores, como em 2015, por exemplo, a ACBF disputou as decisões da LNF em meio às semifinais do Estadual, sem nenhuma interrupção do Estadual.





A ACBF sempre procurou manter o diálogo com a Assoeva para que a melhor decisão para ambos os lados. A diretoria laranja espera que as equipes façam em quadra, nesta segunda-feira, 27, um jogo digno de um clássico gaúcho.