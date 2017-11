Corinthians encerra negociações com Pablo, e zagueiro não joga mais pelo clube

(Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians)

Chegou ao fim a trajetória de Pablo pelo Corinthians.





A diretoria do clube anunciou na manhã deste sábado que, após longas tratativas, encerrou as negociações com o atleta. O zagueiro não participou do treinamento festivo na Arena e não irá a campo nas duas rodadas finais do Brasileirão. Nem da entrega da taça, inclusive, ele participará.





Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, manifestou inconformidade com a situação.





– Encerramos ontem (sexta) todas as tentativas e negociações. Foram muitas, e desgastantes. O

Corinthians fez um esforço surreal para que o Pablo continuasse. É uma trajetória pequena, não completou nem um ano ainda. Um atleta, para se identificar com um clube, precisa de anos e anos de convivência e títulos. Ele teve um primeiro ano maravilhoso, mas preferiu interromper por uma ordem financeira – disse o dirigente.





– Não chegamos a um entendimento econômico. Nunca chegamos a um ponto que eles (atleta e agente) aceitassem. Ponto final. Explicamos que havendo um "não" deles, também há um "não" nosso. Ele não precisa mais vestir a camisa do Corinthians. Já contribuiu, e muito. Mas a parte comercial ficou muito distante do que precisa para uma sequência no clube – completou.





Flávio Adauto, diretor de futebol do Corinthians, afirmou que os valores pedidos para a permanência foram discrepantes com a realidade do elenco. Além disso, desde o início da negociação, o empresário Fernando César exigia que o Timão pagasse boa parte das luvas à vista, enquanto o clube queria diluir o montante pelos quatro anos de contrato.





– Não vou falar em valores, mas o Alessandro disse uma frase muito importante: você tem jogadores aqui com muita história e que não poderiam ficar abaixo (financeiramente). Ele pediu o que não poderíamos pagar, não gostaríamos de pagar, porque temos todo um elenco. Que seja feliz. O torcedor sabe o que fizemos, vai compreender que tentamos, fomos à exaustão. A gente lamenta. É acima do que o histórico dele no Corinthians poderia registrar.





Pablo não estará presente no estádio contra o Atlético-MG, neste domingo – dia do primeiro jogo do Corinthians depois da conquista do título.





–Provavelmente não esteja presente. Ele concordou que chegava ao fim, o fim foi hoje, e não ficamos calculando se era véspera de decisão ou de título. Se fosse 15 dias atrás, teríamos tomado a mesma decisão. Ele foi importante, mas o torcedor vai compreender que o Corinthians não pode sair daquilo que projetou – afirmou Adauto.





Pablo foi titular do Corinthians na trajetória do título brasileiro. Fez 51 jogos em 2017, com dois gols. Ele pertence ao Bordeaux, da França, que já havia aceitado vendê-lo ao Timão.





O Corinthians diz que buscará reposição e tentará segurar Balbuena na janela de transferências. Marllon, da Ponte Preta, já está em negociações com o campeão brasileiro.





- As peças que saírem serão repostas - finalizou Adauto.





Globo Esporte