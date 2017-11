Corinthians faz sondagem a Leandro Damião; Inter já conversa sobre renovação

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter)

O Corinthians mal saboreou o hepta conquistado de forma antecipada no Brasileirão e já começa a se prevenir a uma eventual saída de Jô – o artilheiro corintiano está na mira do Napoli, da Itália. Diante da possibilidade de perder um dos principais jogadores na campanha do título, o Timão fez uma sondagem a Leandro Damião, destaque do Inter em sua saga para garantir o acesso na Série B. Em paralelo, o Colorado já abriu as conversas com o centroavante para renovar seu contrato – o jogador está emprestado pelo Santos até metade do ano que vem.





Conforme apurado pelo GloboEsporte.com, o clube paulista fez um contato informal a representantes do atleta ainda na semana passada para manifestar o interesse. Até o momento, não há negociação, de fato, em andamento, nem uma proposta oficial formalizada.





O nome de Damião entrou na pauta do Corinthians antes do acerto do jogador para atuar no Flamengo, em seus tempos de Santos. A sondagem ao atleta serve como espécie de precaução à saída de Jô. O Napoli já demonstrou interesse e fez um primeiro contato pelo atleta recentemente, mas a conversa não evoluiu a uma tratativa negocial. O Timão é detentor de 100% dos direitos do atacante, que já manifestou seu desejo de permanecer no clube. Por outro lado, também não esconde o objetivo de voltar a atuar em alto nível na Europa.





Interesse corintiano à parte, o Inter já tem conversas com Damião para selar sua permanência – a negociação deve avançar, de fato, após o término da Série B. O desejo já manifestado publicamente pelo jogador é de prolongar sua segunda passagem pelo clube, em especial por ter encaixado também na equipe e pela identificação com o Colorado.





O centroavante despontou com destaque no cenário nacional no Inter, ainda em 2010. Os gols em abundância o levaram até a Seleção, além de terem atraído os olhares do Tottenham, da Inglaterra. Sem acerto com o clube inglês, foi negociado com o Grupo Doyen, que o repassou ao Santos, a quem estão ligados seus direitos. O Peixe, aliás, não faz objeções à liberação do atleta, ao Colorado. Seu contrato com os paulistas encerra na metade do ano que vem.





Damião chegou ao Inter no final de junho, ao lado de Camilo, como reforços de peso para a disputa da Série B. Ao todo, disputou 17 jogos com oito gols pelo clube na temporada. O atacante, aliás, está suspenso da última rodada da Série B após receber o terceiro amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, no sábado passado.





