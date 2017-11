Croácia constrói bela vantagem em casa e fica perto de disputar a sua quinta Copa

A Croácia está muito perto de disputar a sua quinta Copa do Mundo. Afinal, conquistou grande vantagem ao abrir a repescagem com a Grécia com vitória segura por 4 a 1, nesta quinta-feira, diante de 30 mil torcedores numa fria Zagreb. Nome do jogo e principal responsável pelo placar folgado, Modric abriu a contagem de pênalti e viu Kalinic, Perisic e Kramaric terminarem de construir o resultado. Só não dá para dizer que a situação está resolvida porque Sokratis marcou o importante gol fora de casa que mantém os gregos vivos na briga por um lugar no Mundial da Rússia.





Para sacramentar sua vaga, a Croácia pode perder por até dois gols de diferença no duelo de volta, domingo, diante de um caldeirão em Atenas. Já a Grécia consegue se classificar com triunfo por 3 a 0 - ou então por quatro gols de diferença. O 4 a 1 a favor dos gregos leva a partida para a prorrogação.





Com 58% da posse de bola e 18 finalizações (contra sete do rival), o time de Zlatko Dalic teve um domínio gritante desde o primeiro minuto de jogo e ainda contou com a ajuda da zaga grega. Aos 10, um recuo na fogueira terminou em pênalti cometido pelo goleiro Karnesis - e convertido por Modric. Aos 18, Kalinic recebeu completamente sozinho na área adversária e ampliou. Ainda assim, os gregos diminuíram na primeira finalização, aos 29, em cabeçada de Sokratis. Só não puderam se animar muito pois Perisic marcou o terceiro (em detalhe, na foto) para os croatas três minutos depois.





A Croácia voltou com a mesma intensidade para a etapa final, e Kramaric aproveitou-se de mais uma bobeira da defesa adversária para marcar o quarto gol da Croácia (na foto) logo aos três minutos. Só que a pressão, com o passar do tempo, foi diminuindo à medida que a seleção da casa se via em situação confortável com o placar. E a Grécia até assustou algumas vezes. No lance de maior perigo, Mitroglou obrigou Subasic ao operar um milagre aos 45.





49' Kramaric: es su tercer gol en las Eliminatorias para #Rusia2018 tras su doblete de hace un mes en Kiev.#OJOALDATO - Todos las selecciones europeas que ganaron el partido de ida por 3 (o más) goles de ventaja superaron la eliminatoria. Casi liquidado.





Famosa pelas defesas sólidas, a seleção grega não sofria três ou mais gols no primeiro tempo de um jogo oficial desde setembro de 2001. Na ocasião, saiu derrotada por 4 a 1 para a Finlândia (que venceria por 5 a 1) e passou longe de se classificar para a Copa de 2002.





Perto de sua quinta Copa em um intervalo de seis edições, a Croácia disputou o torneio em 1998, 2002, 2006, 2014, sendo que a melhor campanha foi o terceiro lugar, em 1998, na França. A Grécia jogou três Mundiais (1994, 2010 e 2014) e só passou da primeira fase no último deles, quando caiu nas oitavas.





