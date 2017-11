De virada, Corinthians vence Fluminense e conquista o Brasileirão pela sétima vez

O Corinthians é heptacampeão brasileiro! Na noite desta quarta-feira, o Timão, que lidera a competição desde a quinta rodada, confirmou seu sétimo título ao vencer o Fluminense por 3 a 1, de virada. Foi a primeira vez nesta edição que o time paulista conseguiu triunfar depois de sair em desvantagem. Henrique abriu o placar para os cariocas logo no primeiro minuto, mas Jô fez dois gols em três minutos no começo do segundo tempo e mudou a história da partida – Jadson fez o terceiro na reta final. O Tricolor, por sua vez, segue ameaçado pelo rebaixamento.





Ao chegar a 71 pontos na liderança do Brasileirão, o Corinthians não pode mais ser alcançado. O Grêmio, segundo colocado, tem 61 e são só mais nove pontos em disputa.





O tropeço faz o Fluminense estacionar nos 43 pontos e ficar a quatro da zona do rebaixamento, a três rodadas do fim do Brasileirão. O Tricolor não vence há três rodadas.





Um primeiro tempo irretocável e uma segunda etapa que deixou a desejar. O Fluminense pareceu que botaria água no chope do Corinthians, mas não repetiu a boa atuação do primeiro tempo após o intervalo e saiu derrotado. Clique aqui e saiba mais.





Se o Corinthians tiver de eleger um craque para seu título brasileiro, não há como fugir de Jô. Os dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Fluminense, que confirmaram o heptacampeonato nacional para o Timão, são o resumo da retomada do centroavante em 2017.





Com os dois gols marcados nesta quarta-feira, o atacante chegou a 18 gols e se isolou na artilharia. Ele tem um a mais do que Henrique Dourado, do Fluminense. O Timão jamais fez um artilheiro do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo a lista dos jogadores que mais fizeram gol pelo Timão na história da competição:





- Luizão: 21 (1999)

- Tevez: 20 (2005)

- JÔ: 18 (2017)

- Marcelinho Carioca: 18 (1998)

- Sócrates: 15 (1983)

- Edmar: 15 (1986)

- Bruno César: 14 (2010)

- Vagner Love: 14 (2015)





Ídolo do Timão, Ronaldo esteve na Arena Corinthians para comemorar o título alvinegro. Ele vibrou muito com os gols de Jô ao lado do filho Ronald.









Depois de 472 dias sem entrar em campo, Danilo teve a oportunidade de voltar à ativa nesta quarta-feira. E para ser campeão pela sétima vez com a camisa do Timão. O meia não jogava desde 31 de julho do ano passado. Ele entrou no lugar de Jô, aos 47 do segundo tempo. Os títulos dele foram: Brasileirão (2011, 2015 e 2017), Libertadores e Mundial (2012), Paulistão e Recopa (2013).





O Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo, às 17h (de Brasília), contra o Flamengo, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro. O Fluminense joga na segunda-feira, às 17h, contra a Ponte Preta, no Maracanã.





Globo Esporte