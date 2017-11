Dempsey decide, e Sounders vão à final da Conferência Oeste na MLS

O artilheiro fez a diferença. Com dois gols de Clint Dempsey n o segundo tempo, o Seattle Sounders derrotou em casa o Vancouver Whitecaps por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (já madrugada de sexta no Brasil) e se classificou para a final do Oeste na MLS. Depois da igualdade sem gols no Canadá, o time de Washington contou com a força de sua torcida e o poder de fogo do veterano artilheiro para carimbar o passaporte à decisão da Conferência.





O rival dos Sounders no embate que definirá o representante do Oeste na grande final da liga americana sairá do confronto entre o Houston Dynamo e o Portland Timbers, que fazem o jogo da volta domingo no Oregon. Na primeira partida, as equipes não saíram do zero em Houston.





Maior goleador da história do selecionado dos Estados Unidos com 57 gols (ao lado do já aposentado Landon Donovan), Dempsey colocou os locais na frente aos 11 minutos da etapa derradeira após passe de Harrison Shipp. O centroavante de 34 anos liquidou a fatura aos 43, confirmando o triunfo do Houston.





Globo Esporte