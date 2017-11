Eric Granado vence prova em Valência e é campeão do Europeu de motovelocidade

O Brasil, pela primeira vez na história, tem um piloto campeão do Campeonato Europeu de Moto2. Eric Granado precisava chegar apenas em sexto lugar na etapa de Valência, na Espanha, a última da temporada, para faturar o título. Mas venceu a prova e ainda contou com um abandono do principal adversário para selar a conquista no topo do pódio.





Eric liderava o campeonato com 16 pontos de vantagem sobre o espanhol Ricky Cardús. O rival abandonou a corrida a quatro voltas do fim, selando o título do brasileiro enquanto ele ainda estava na pista. Ao final da corrida, Eric chegou a 226 pontos na classificação contra 185 de Cardús. No pódio em Valência, o paulista teve a companhia do sul-africano Steven Odendaal e do americano Joe Roberts, segundo e terceiro colocados, respectivamente.





- Foi um fim de semana perfeito. No sábado fiz a pole. Na corrida larguei mal, perdi algumas posições, e fiquei no meio da confusão. Mas mantive a calma e consegui fazer uma boa prova para vencer. Estou muito feliz em levar esse título inédito para o Brasil – disse o piloto de apenas 21 anos.





Durante as sete etapas da temporada, que teve 11 baterias no total, Eric somou seis vitórias, foi segundo colocado em duas e terceiro em outra. A comemoração, no entanto, será curta. Eric embarca para o Brasil já no início desta semana para disputar a final do Superbike, em Interlagos. Ele também lidera o campeonato nacional, tendo 18 pontos de vantagem sobre o veterano Alex Barros.





Em 2018, Eric terá um novo desafio na carreira: será piloto da equipe suíça Foward Racing no Mundial de Moto2, última categoria de acesso à MotoGP, que reúne a elite mundial da motovelocidade.





