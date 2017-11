Estádio Santa Cruz é interditado pela Federação Paulista de Futebol

A Federação Paulista de Futebol (FPF) interditou o Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, para a realização de qualquer evento organizado pela Federação. Segundo a portaria publicada no dia 17 de novembro, a estádio fica impossibilitado de receber qualquer partida enquanto o laudo de segurança não for renovado.





No dia 24 de novembro de 2016, o clube apresentou o laudo de segurança válido para o ano de 2017, mas o mesmo venceu na última semana e ainda não foi renovado. Nesta documentação apresentada no final do ano passado, o Santão necessitava de reformas nas arquibancadas gerais e nos banheiros para portadores de necessidades especiais. O laudo tem validade de um ano.





Como o laudo não foi regularizado, o vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da FPF, Isidro Suita Martinez, interditou o estádio para qualquer evento esportivo organizado pela Federação. Lembrando que, devido a Copa do Mundo na Rússia, o Paulistão 2018 terá início no dia 17 de janeiro. O primeiro jogo do Botafogo em casa é no dia 21 de janeiro, contra o Palmeiras.





Confira a portaria sobre a interdição:





(Foto: Reprodução) (Clique na foto para ampliar)





O Blog do Esporte entrou em contato com o Botafogo-SP por meio de sua assessoria, mas até agora não obtivemos retorno sobre o caso.