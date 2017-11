Faltam oito: Senegal vence a África do Sul após jogo anulado e está na Copa

Senegal é o 24º país classificado para a Copa do Mundo. A vaga veio com vitória sobre a África do Sul, por 2 a 0, nesta sexta-feira, em Polowane, em reedição de jogo que acabou anulado por suspeita de manipulação de resultado. Faltam oito seleções para o torneio na Rússia ficar completo.





Craque do time, o atacante Mané, do Liverpool, deu a assistência para o gol de Sakho, aos 12 minutos do primeiro tempo, e também participou do segundo, de Mkhize, contra, após finalizar para defesa parcial do goleiro – a bola resvalou no sul-africano e entrou aos 38.





O resultado jogou Senegal para os 11 pontos após cinco rodadas completas do Grupo D. Como Burkina Faso, a segunda colocada, só tem seis, não será possível ser alcançá-la. Cabo Verde e a própria África do Sul também estão eliminados.





Senegal se junta à Nigéria (Grupo B) e Egito (Grupo E) entre os africanos classificados. Mais dois países também vão se garantir na Rússia no sábado: Tunísia e Marrocos estão na liderança de suas chaves (veja aqui a tabela de classificação das eliminatórias).





Esta será a segunda participação de Senegal numa Copa do Mundo. A primeira e única aconteceu em 2002, quando os africanos surpreenderam com campanha até as quartas de final, eliminando a então campeã França na fase de grupos.





Globo Esporte