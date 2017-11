Gian Wolverine volta para a ACBV em 2018

(Foto: Ulisses Castro / ACBF)

A diretoria da Associação Carlos Barbosa de Futsal (ACBF) confirmou a contratação do goleiro Gian Wolverine. O atleta já vestiu a camisa laranja em 2014 e 2015. Na última temporada, ele defendeu o Foz Cataratas.





A primeira passagem de Gian pela ACBF foi marcada por títulos. Entre eles, as conquistas do Estadual e da LNF 2015. Depois, o goleiro transferiu-se para a Intelli e na atual temporada defendeu o Foz Cataratas, onde ajudou a levar os paranaenses para as semifinais da LNF. Recentemente, ele foi convocado para a Seleção Brasileira do técnico Marquinhos Xavier.





“Estou feliz e ansioso por voltar. Fui muito feliz na minha primeira passagem por Carlos Barbosa”, comemorou Gian. “Jogar na ACBF a expectativa é sempre de títulos. Quando a ACBF entra em um campeonato, é para disputar títulos. Temos que começar o ano com esse espírito com muita união do grupo para que possamos alcançar os objetivos da temporada”, completou.





O atleta irá se apresentar ao clube no dia 16 de janeiro junto com o restante do grupo.