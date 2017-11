Grécia é presa fácil, e Croácia se classifica para a sua quinta Copa do Mundo sem sustos

A Grécia precisava fazer três gols e não sofrer nenhum. A segunda parte da missão foi fácil, mas a primeira esteve longe de ser concretizada. Afinal, a seleção de Michael Skibbe deu apenas um chute a gol ao longo dos 90 minutos neste domingo, no Estádio Stadio Georgios Karaiskáki - ainda assim aos 41 da etapa final. Assim, com o empate em 0 a 0, a Croácia se garantiu na Copa da Rússia graças à vitória por 4 a 1 na última quinta-feira em Zagreb, pelo jogo de ida da repescagem. Agora vai disputar seu quinto Mundial de seis possíveis desde a separação da Iugoslávia, na década de 90.





Desde a separação da Iugoslávia, no início dos anos 90, a Croácia disputou cinco eliminatórias para Copa do Mundo. Só não se classificaram em uma delas, após terminarem atrás de Inglaterra e Ucrânia na corrida por uma vaga no Mundial da África do Sul, em 2010. A melhor campanha do país foi logo na primeira participação, em 1998, quando terminaram na terceira colocação, depois da derrota para a campeã França na semifinal.





O jogo ficou devendo, sobretudo em emoção. Diante da limitação da Grécia e da vantagem confortável da Croácia, o que se viu foi um primeiro tempo arrastado, com apenas uma chance real de gol: uma bola na trave em chute de Perisic aos 42. Pouca coisa mudou na etapa final, e a Grécia só foi tentar alguma coisa depois dos 30 minutos. Pelkas chegou a balançar as redes, mas foi pego em posição de impedimento. E, aos 41, Fortounis deu o primeiro chute a gol da partida, mas parou em defesa fácil de Subasic.





Grande nome da vitória por 4 a 1 em Zagreb, Modric foi figura apagada neste domingo. Mas a seu favor ele pode dizer que teve um marcador especial: a torcida grega. Em diversos momentos, ele foi atrapalhado por um laser inoportuno em sua visão.





Agora são 28 seleções classificadas para a Copa do Mundo. Suíça e Croácia se garantiram neste domingo, e faltam quatro confrontos pelas repescagem para definir os últimos garantidos na Rússia. Eles sairão de: Suécia x Itália (segunda), Irlanda x Dinamarca (terça), Austrália x Honduras e Peru x Nova Zelândia (ambos os confrontos na quarta). Exceto os suecos, que venceram a Azzurra por 1 a 0 em casa, todos os duelos terminaram empatados sem gols na ida.





Das 28 classificadas, três ainda não sabem em qual pote entrarão no sorteio: Croácia, Islândia (entre o dois e três) e Sérvia (entre o três e quatro). As demais já sabem quem poderão ser seus adversários na primeira fase.





