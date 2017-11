Grizzlies batem os Clippers e tiram rival da liderança da Conferência Oeste

O desempenho consistente apresentado pelo Memphis Grizzlies ao longo dos anos o transforma em um time capaz de encarar qualquer adversário, principalmente com todas a suas peças à disposição. Foi assim neste sábado, quando, fora de casa, desbancou o LA Clippers, então líder da Conferência Oeste, por 113 a 104, e se recuperou das duas derrota seguidas sofridas na competição.





O armador Mike Conley liderou os Grizzlies, com 22 pontos, convertendo quatro de nove arremessos de três pontos. Depois de um começo complicado, o espanhol Marc Gasol também apareceu bem na reta final e terminou o jogo com 21 pontos e seis rebotes, em um grande duelo de pivôs com DeAndre Jordan.





Blake Griffin liderou os Clippers e foi o cestinha do jogo, com 30 pontos, além de pegar 11 rebotes. Jordan também conseguiu um duplo-duplo, com 12 pontos e 10 rebotes, além de três tocos. A grande diferença no placar ficou no banco. O time de Los Angeles teve 22 pontos de seus reservas, enquanto os dos Grizzlies somaram 55.





Os Clippers tiveram muitas dificuldades em momentos cruciais do jogo. O time perdeu a liderança do placar ainda na metade do primeiro quarto e não mais a recuperou. Na reta final, nem mesmo a potência de Blake Griffin mudou o rumo do confronto, principalmente diante da pontaria dos Grizzlies nas bolas de três, com 13 arremessos convertidos em 31 tentativas.





Campanhas





Clippers: 5v, 3d (5º do Oeste)

Grizzlies: 6v, 3d (2 do Oeste)





Próximos jogos





Clippers: contra o Heat, domingo (5/11), em Los Angeles

Grizzlies: contra os Lakers, domingo (5/11), em Los Angeles





Globo Esporte