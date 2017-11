HUGO BOSS anuncia sua parceria com a Fórmula E

A HUGO BOSS está iniciando uma nova parceria com a Fórmula E, a classe de corridas de rua com veículos elétricos, como parceira oficial de vestuário, fazendo jus à inovação presente no DNA da marca e a sua longa conexão com o automobilismo.





A Fórmula E oferece uma experiência cheia de ação nas ruas das principais cidades do mundo. Com foco no futuro do automobilismo, esta classe exclusiva é uma plataforma para o desenvolvimento da tecnologia de veículos elétricos, aprimorando o design, a funcionalidade e a sustentabilidade dos carros elétricos, enquanto cria uma excitante marca de entretenimento global.





Ao vestir aqueles que seguem rumo ao sucesso, a HUGO BOSS compartilha os valores fundamentais para o automobilismo e a mentalidade vencedora que o acompanha – dinamismo, perfeição e precisão. Como parceira oficial, a HUGO BOSS projetará e desenvolverá roupas para a gerência, funcionários e voluntários da classe Fórmula E.





Nesta nova colaboração, a HUGO BOSS traz seus 35 anos de experiência e perícia na arena do automobilismo para a Fórmula E, assim como o estilo dinâmico pelo qual a marca de moda é conhecida.





O Diretor Executivo da HUGO BOSS, Mark Langer, falou sobre a parceria: "Na qualidade de uma marca de moda, estamos sempre buscando abordagens inovadoras para o design e a sustentabilidade. Quando conhecemos a Fórmula E pela primeira vez, imediatamente vimos seu potencial e estamos satisfeitos por ser a primeira parceira de vestuário a apoiar esta nova e excitante classe automobilística".





Alejandro Agag, fundador e CEO da Fórmula E, disse: "Fico muito feliz em dar as boas-vindas a mais uma marca global à família da Fórmula E, especialmente um nome tão respeitado e reconhecível no mundo da moda como a HUGO BOSS. Esta nova parceria garantirá que a equipe na pista em cada corrida esteja vestida com uma mentalidade vencedora e pronta para realizar um evento espetacular nas cidades de todo o mundo. Como a primeira parceira de vestuário oficial da classe, esperamos ver o estilo dinâmico e a inovação pelos quais a BOSS é reconhecida".





Um primeiro vislumbre da parceria acontecerá em um evento exclusivo em Hong Kong, no dia 1º de dezembro, para o fim de semana da abertura da temporada – etapas um e dois do campeonato 2017/18 de Fórmula E da FIA.