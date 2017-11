Isadora Williams leva ouro e prata em competição preparatória na Letônia

Classificada para a Olimpíada de Inverno, Isadora Williams conquistou neste fim de semana mais um resultado importante antes do maior objetivo do ciclo. Em Riga, na Letônia, a brasileira conquistou um ouro e uma prata na Latvia Open Cup. Os Jogos Olímpicos estão marcados para fevereiro de 2018, em PyeongChang, na Coreia do Sul.





Na sexta-feira, Isadora terminou em primeiro no programa de patinação curto, somando 54,51 pontos e deixando para trás as britânicas Danielle Harrison (50,30) e Karly Robertson (48,42), que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.





Neste sábado, Isadora voltou para a pista e foi bem mais uma vez. Na disputa da patinação livre, ela somou 91,88 pontos e terminou em segundo lugar, atrás da atleta da Estônia, Gerli Liinamae (99,28). O bronze foi para a britânica Danielle Harrison (90,25).





