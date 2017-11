‘Jogo das Estrelas’ é de responsabilidade da Prefeitura, destaca Botafogo-SP

Anunciado como uma das comemorações do centenário do Botafogo de Ribeirão Preto, o chamado “Jogo das Estrelas” não faz parte das festividades organizadas pela diretoria. É o que diz o presidente do clube, Gerson Engracia Garcia, que destacou que o Pantera apenas cederá o Estádio Santa Cruz para a partida.





“O Botafogo só está cedendo o espaço. Vamos ter uma reunião com o secretário de esporte para entender a organização do evento para que a gente possa comunicar nossa coletividade. Por enquanto só temos o pedido para realização do jogo”, contou o presidente





A partida foi anunciada na abertura das festividades do centenário e gerou uma expectativa por parte dos torcedores. O prefeito Duarte Nogueira chegou a anunciar, em uma rede social, a participação do atacante Neymar no evento, que acontecerá em dezembro deste ano.





Questionado se o evento faz parte do calendário do centenário, o presidente afirmou não se tratar de um evento oficial do clube.





“Era para ser inserido nas comemorações, mas esse evento está sendo organizado pela Prefeitura. Na verdade, iriamos usar [para dar publicidade ao centenário], mas como não estamos participando da gestão, nós estamos apenas cedendo o espaço para a realização do evento”, disse.





O Blog do Esporte entrou em campo com a Prefeitura nesta terça-feira (7) e aguarda uma resposta, que será publicada posteriormente nesta reportagem.