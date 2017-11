Lesão de Walter é grave, e Corinthians pretende pedir retorno de Cássio

(Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

O Corinthians não poderá contar com Walter neste sábado, contra o Avaí, e na próxima quarta-feira, diante do Fluminense, ambos em Itaquera, numa semana que pode definir o título brasileiro.





Na chegada da delegação a São Paulo após a vitória por 1 a 0 contra o Atlético-PR, o médico Júlio Stancatti descartou a presença do goleiro nos dois jogos, em período que ele seguiria substituindo Cássio, que está na seleção brasileira.





Walter sentiu dores no músculo adutor da coxa direita na quarta-feira, e passará por exames no fim da tarde desta quinta para ter o diagnóstico mais preciso da lesão e do tempo de recuperação.





Por conta do problema, a diretoria vai entrar em contato com a CBF para saber da possibilidade de antecipar o retorno de Cássio. O camisa 12 chegaria ao Brasil apenas no dia do jogo contra o Fluminense e sua utilização estava descartada anteriormente.





Agora, porém, a diretoria conversará com o jogador e com a comissão técnica de Tite para saber se ele pode voltar antes do jogo do dia 14, contra a Inglaterra, em Londres. Como Tite vai usar os amistosos para testes, há a possibilidade do corintiano atuar. O Timão diz que não quer prejudicá-lo às vésperas da Copa.





Sem Cássio e Walter, o técnico Fábio Carille deve apostar em Caíque França diante do Avaí, neste sábado. Matheus Vidotto é a opção para o banco de reservas.





Globo Esporte