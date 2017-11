Liverpool goleia e pressiona Arsenal por Liga Europa

O Liverpool goleou o West Ham, fora de casa, por 4 a 1 e se aproximou dos cinco primeiros colocados do Campeonato Inglês. Ainda no início de temporada, os Reds colocam pressão no Arsenal, que ainda joga na rodada. O West, por sua vez, é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 9 pontos.





Já o Leicester City empatou fora de casa com o Stoke City por 2 a 2 e se mantém no meio da tabela. O Newcastle perdeu em casa para o Bournemouth por 1 a 0 e permanece na 11ª posição com 14 pontos.





Confira os resultados deste sábado:





Stoke 2x2 Leicester

Huddersfield 1x0 West Bromwich

Newcastle 0x1 Bournemouth

Southampton 0x1 Burnley

Swansea 0x1 Brighton

West Ham 1x4 Liverpool





Domingo (05/11)





Tottenham x Crystal Palace

Manchester City x Arsenal

Chelsea x Manchester United

Everton x Watford