Livro sobre conquista do Brasileiro de 1987 pelo Sport é lançado nesta segunda, no Recife

O livro de título "1987 – De fato, de direito e de cabeça" será lançado na noite desta segunda-feira, às 19h, no Shopping RioMar, no Recife. O evento é aberto ao público e contará com noite de autógrafos dos autores, os jornalistas André Gallindo, repórter da TV Globo, e Cassio Zirpoli. O valor é R$ 49,90.





O prefácio foi escrito pelo jornalista da TV Globo Tino Marcos e traz o ambiente político no Brasil e no futebol nacional desde os anos de 1970, que tem efeitos diretos sobre o Brasileirão de 1987. Dentro disso, fatos como a criação do finado Clube dos 13 e a proposta de campeonato que excluía equipes com direito esportivo adquirido, preteridas em nome da Copa União.





Recheado de fotos e reproduções da época, "1987 – De fato, de direito e de cabeça" traz entrevistas com figuras como Tite, Ricardo Rocha, Zico, Emerson Leão, Arnaldo Cezar Coelho, Márcio Braga, Eurico Miranda, Homero Lacerda e Juninho Pernambucano. O livro analisa as sentenças judiciais que confirmam o título do Sport e apresenta trechos do regulamento original da competição.





Globo Esporte