Melo e Kubot passam pelos irmãos Bryan e avançam à semifinal em Londres

Após garantir a liderança do ranking mundial até o fim da temporada ao vencer na primeira rodada do Torneio dos Campeões da ATP, Marcelo Melo e Lukasz Kubot deram mais um passo na disputa que reúne os melhores tenistas do ano. O brasileiro e o polonês derrotaram nesta quarta-feira os irmãos Bob e Mike Bryan, dos Estados Unidos, por 6/4 e 6/3, em 1h. A vitória rendeu a Melo e Kubot a classificação antecipada para as semifinais em Londres, na Inglaterra.





O brasileiro e o polonês venceram os seus dois jogos disputados até o momento em sets diretos e terão pela frente na última rodada da fase de grupos a parceria formada por Bruno Soares e o britânico Jamie Murray. Melo e Kubot apenas cumprem tabela.





Em outra partida pela fase de grupos, Soares e Murray venceram o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 0, com um duplo 6/1. As duas duplas haviam tropeçado na estreia e buscavam a vitória para manterem vivas as chances de classificação para a semifinal.





O brasileiro e o britânico foram consistentes e apresentaram um bom volume de jogo para anular os adversários. Dodig e Granollers confirmaram apenas um serviço em cada set e não tiveram chances contra Soares e Murray. Com tranquilidade, a dupla foi administrando a vantagem e se manteve até o fim para fechar a partida em sets diretos, sem ceder nenhuma quebra. As boas devoluções, assim como a variação das jogadas entre o fundo e a rede fizeram a diferença.





Melo Kubot tiveram outro desempenho sólido na capital britânica. No terceiro game, a dupla garantiu a sua primeira quebra e abriu 3/1 no primeiro set. O brasileiro e o polonês não foram ameaçados pelos irmãos Bryan e foram administrando a vantagem até o fim da parcial. No fim, sacaram com propriedade e fecharam em 6/4.





O segundo set foi amplamente dominado por Melo e Kubot. Os gêmeos americanos tinham dificuldades em confirmar os seus serviços e salvaram quatro break points para chegarem a 3/2. O brasileiro e o polonês não cederam nenhuma quebra e acabaram ganhando quatro games seguidos na sequência, chegando a 6/3 para assegurar outro triunfo em sets diretos.





