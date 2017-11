Mesmo com derrota, Grêmio avança e fará final da Libertadores contra Lanús

Por Nicholas Araujo

O Grêmio está na final da Taça Libertadores. Nesta quinta-feira (1º) a equipe foi derrotada pelo Barcelona do Equador por 1 a 0, mas com placar de 3 a 0 do primeiro jogo, avançou para a final da competição. O adversário da decisão será o Lanús, que eliminou o River Plate na terça-feira.





O Jogo





O primeiro tempo teve poucas emoções, com o Grêmio mais concentrado nas roubadas de bola e o Barcelona com dificuldades para ir ao ataque. Enquanto Fernandinho tinha boa movimentação, Cícero ficou isolado no campo ofensivo e pouco fez para abrir o placar.





As emoções mudaram quando Jonatan Alvés, aproveitando rebote da defesa tricolor, fez 1 a 0 para a equipe equatoriana. Neste momento, o Grêmio controlava as investidas do adversário, que gostava do jogo e pressionava. Cícero teve boa chance de cabeça após cruzamento de Fernandinho, mas a bola foi para a fora e o tricolor gaúcho foi para o intervalo em desvantagem.





Na segunda etapa, o Barcelona não diminuiu o ritmo, mas o Grêmio se mostrou mais ofensivo e partia para o ataque. Aos 10 minutos, Díaz fez passar para Esterilla, que girou e bateu de canhota e mandou a bola na trave. Aos 18, Luan bateu cruzado pela direita, mas ninguém aproveitou para marcar. Cícero ainda tentou aos 22 minutos, mas o goleiro foi firme na defesa.





Próximo dos 35 minutos, o jogo ficou mais truncado, com poucas chances e com um Barcelona mais cansado. Cortez mandou a bola na trave de cabeça, mas nada que atrapalhasse a classificação do Imortal para a final da Libertadores.