"Nas alegrias e nas horas mais difíceis": clubes homenageiam Chape à meia-noite

Na virada do dia 28 para o dia 29 de novembro, clubes do futebol brasileiro prestaram homenagens na data em que o trágico acidente aéreo envolvendo a Chapecoense completa um ano. Através do Twitter, imagens com o escudo e estrelas foram compartilhadas com um trecho do hino da equipe catarinense:





- Nas alegrias e nas horas mais difíceis... ⚽🏹💚 #PraSempreChape





Botafogo, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Atlético-PR, Atlético-GO, Avaí, Sport, Bahia e Internacional, além da própria Chape, postaram pouco depois de meia-noite (horário de Brasília).