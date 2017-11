O número 1! Nadal vence na estreia em Paris e garante topo do ranking em 2017

Rafael Nadal garantiu a primeira posição do ranking mundial até o fim de 2017. Nesta quarta-feira, o Touro Miúra venceu o sul-coreano Hyeong Chung por 7/5 e 6/3, na estreia do Masters 1000 de Paris. Com o resultado, o astro de 31 anos não poderá ser mais alcançado por Roger Federer, que desistiu da disputa do torneio parisiense. Ainda resta a disputa do ATP Finals, entre os oito melhores jogadores da temporada. Nadal se torna o primeiro jogador com mais de 30 anos a terminar uma temporada no topo do ranking, que existe desde 1973. Em 2008, 2010 e 2013 ele também havia chegado ao fim do ano em primeiro lugar.





Nadal se iguala a John McEnroe, Ivan Lendl e Novak Djokovic como tenistas que acabaram o ano como número 1 quatro vezes. À frente deles estão Roger Federer, Pete Sampras e Jimmy Connors, com cinco cada. Por enquanto, em 2017 Rafael Nadal conquistou dois Grand Slams - o décimo Roland Garros e o terceiro US Open - dois Masters 1000 - Monte Carlo e Madri - além dos ATPs 500 de Barcelona e Pequim. Ele não vencia seis títulos em uma temporada desde 2013, quando havia terminado em primeiro do ranking pela última vez.





- Um ano atrás eu não nunca sonharia em ser o número 1 de novo - disse Nadal depois da partida.





Desde o primeiro game, Chung mostrou que daria trabalho a Nadal. Firme no fundo de quadra e subindo bem à rede, o coreano quebrou o serviço do espanhol no terceiro game. Só que o número 1 do mundo reagiu e devolveu a quebra no game seguinte selada em um rali sensacional na rede. Chung ameaçou vencer novamente no serviço de Nadal, mas o espanhol salvou um triplo break point e depois tomou conta do jogo, abrindo 5/2. Parecia que a primeira parcial estava definida. Nadal sacava para o set em 5/3, mas viu Chung voltar ao jogo e conseguir igualar em 5/5. O coreano até teve um break point no 11º game, mas Nadal confirmou o serviço e depois fechou o set em 7/5.





A agilidade e agressividade do sul-coreano seguiam dando trabalho para Nadal. Chung chegou a salvar três break points quando Nadal tinha 2/1. Foi levando o jogo até o sétimo game, quando cometeu quatro erros não forçados e foi quebrado pelo Touro Miúra. Com 5/3, só precisou sacar para o jogo. Na próxima rodada, Nadal enfrenta o uruguaio Pablo Cuevas, que eliminou o espanhol Albert Ramos-Vinolas.





Soares e Murray vencem na estreia de duplas





O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray estrearam com vitória no torneio de duplas. Cabeças de chave número 5, eles venceram o ameriano Ryan Harrison e o australiano Michael Venus por 6/3 e 6/4 e avançaram para as quartas de final. Os adversários saem da partida entre os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah contra os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.





Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot, segundos favoritos, vão estrear contra os franceses Richard Gasquet e Lucas Pouille.





