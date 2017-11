Palmeiras vence Corinthians no Dérbi sub-20 e vai às semifinais do Paulista

(Foto: Fábio Menotti / Agência Palmeiras)









Dois dias antes do tão esperando Dérbi pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras levou a melhor sobre o arquirrival Corinthians pelo Campeonato Paulista sub-20. O Verdão venceu o Timão por 1 a 0, nesta sexta-feira, na Arena Barueri, e avançou às semifinais do torneio.





O único gol da partida foi marcado pelo atacante Fernando, uma das apostas da base do Verdão para o futuro. O jogador tem treinado com o elenco profissional na Academia de Futebol e chegou a participar de atividades com a seleção brasileira dirigida por Tite.





O Palmeiras entrou em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, em Itaquera. O gol saiu apenas aos três minutos do segundo tempo. Após ótima jogada de Yan, Fernando recebeu na esquerda e deu um toque na saída do goleiro. Assista abaixo!





O adversário nas semifinais ainda não está definido, já que depende da soma das campanhas das fases anteriores. Neste sábado, jogam Novorizontino x Desportivo Brasil (3 a 1 no primeiro jogo); Água Santa x São Paulo (0 a 1); Ponte Preta x Capivariano (3 a 2).





Globo Esporte