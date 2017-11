Pelicans caem para os Wolves com Anthony Davis expulso pela primeira vez

Um dia após LeBron James ser expulso pela primeira vez na carreira, o pivô Anthony Davis, dos Pelicans, repetiu a dose. Em duelo contra o Minnesota Timberwolves, nesta quarta-feira, o astro do New Orleans se revoltou com a arbitragem e foi mandado para os vestiários mais cedo - fato inédito em seus seis anos de carreira na NBA. Sem Davis, os donos da casa acabaram não resistindo e perdendo para os Wolves por 120 a 102.





Equipes que estão brigando na parte alta da classificação da Conferência Oeste, Pelicans e Wolves iam fazendo um duelo bastante equilibrado em Nova Orleans. Foi então que, ainda no segundo período, Davis se irritou com a marcação de uma falta no garrafão e viveu seu dia de fúria, tentando partir para cima do árbitro. O curioso foi que DeMarcus Cousins, famoso pela alta quantidade de expulsões e faltas técnicas que acumula na carreira, foi um dos que ajudou a evitar que o companheiro chegasse ao árbitro.





Sem Anthony Davis em quadra, o Minnesota dominou a partida, ampliou a vantagem para dois dígitos e caminhou tranquilo para mais uma vitória na temporada. Andrew Wiggins liderou o time dos Timberwolves, com 28 pontos, seguido de Jimmy Butler e Gorgui Dieng, com 19 cada. Nos Pelicans, Jrue Holiday foi o cestinha, com 27 pontos.





Campanhas

Pelicans: 11v, 10d (7º do Oeste)

Wolves: 13v, 9d (5º do Oeste)





Próximos jogos

Pelicans: contra o Jazz, sexta-feira (1/12), em Utah

Wolves: contra o Thunder, sexta-feira (1/12), em Oklahoma City





Rockets atropelam mais um





Líder isolado da Conferência Oeste, o Houston Rockets conquistou a sexta vitória consecutiva nesta quarta. A vítima da vez foi o Indiana Pacers, que até fez um bom primeiro quarto no Texas, mas não resistiu ao poderio ofensivo dos rivais, que atropelaram: 118 a 97. O barbudo James Harden liderou os Rockets mais uma vez, com 29 pontos, 10 assistências e oito rebotes. Nos Pacers, foram 23 pontos para Thaddeus Young.





Campanhas

Rockets: 17v, 4d (1º do Oeste)

Pacers: 12v, 10d (6º do Leste)





Próximos jogos

Rockets: contra os Lakers, domingo (3/12), em Los Angeles

Pacers: contra os Raptors, sexta-feira (1/12), em Toronto





Spurs vencem a terceira





Outro time que segue na parte alta da Conferência Oeste é o San Antonio Spurs. Nesta quarta, os comandados de Gregg Popovich receberam o Memphis Grizzlies, no primeiro jogo após a demissão do técnico David Fizdale, e conquistaram a terceira vitória seguida: 104 a 95. LaMarcus Aldridge foi o grande destaque, com 41 pontos - sua melhor marca na temporada. Nos Grizzlies, Tyreke Evans liderou com 22.





Campanhas

Spurs: 14v, 7d (3º do Oeste)

Grizzlies: 7v, 13d (12º do Oeste)





Próximos jogos

Spurs: contra os Grizzlies, sexta-feira (1/12), em Memphis

Grizzlies: contra os Spurs, sexta-feira (1/12), em Memphis





Nets batem os Mavs fora de casa





Em confronto entre dois times da parte de baixo da classificação, o Brooklyn Nets foi até Dallas e conseguiu superar os Mavericks por 109 a 104, em partida bastante equilibrada. Armador Spencer Dinwiddie foi o principal nome dos Nets, com 19 pontos, enquanto Harrison Barnes liderou os Mavs com 17.





Próximos jogos

Mavs: contra os Clippers, sábado (2/12), em Dallas

Nets: contra os Hawks, sábado (2/12), no Brooklyn





Globo Esporte