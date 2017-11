Programa Atleta do Futuro beneficiará mais de dois mil participantes na região de Ribeirão Preto

O presidente da Fiesp, Ciesp, Sesi-SP e Senai-SP, Paulo Skaf, estará na região de Ribeirão Preto nos dias 24 e 25 de novembro para compromissos das entidades que representa.





Na sexta-feira (24/11), às 11 horas, Skaf vai a Serrana para assinar o convênio do Programa Sesi Atleta do Futuro com os municípios de Serrana e Serra Azul. Serão 520 vagas para a prática de futebol, futsal, judô e voleibol em Serrana. Em Serra Azul a parceria prevê o atendimento de 570 crianças e adolescentes nas modalidades futebol, futsal, karatê e voleibol. O encontro será no Clube Recreativo Serrana (Rua Nossa Senhora das Dores, 376).





Depois, às 15 horas, Skaf inaugura a nova unidade do Senai-SP em Sertãozinho (Av. Fioravante Magro, 230 – Conj. Hab. Dr. Walter Antônio de Pádua Becker), que recebeu investimento de R$ 47,3 milhões para atualização tecnológica e ampliação da escola. Na ocasião será assinado o Atleta do Futuro com o município de Pontal, que beneficiará 630 alunos com a prática de atletismo, futebol, futsal, handebol, patinação artística e voleibol.





No sábado (25/11), em Batatais (Av. Moacir Dias de Morais, 680 – Riachuelo), a unidade do Sesi-SP estará aberta das 9 às 12 horas com diversas atividades para a comunidade. Lá, Skaf assina a parceria do Programa Atleta do Futuro com o município, que atenderá 1.170 alunos nas seguintes modalidades: atletismo, basquetebol, futebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol.





O programa foi criado para estimular a prática esportiva e a cidadania, está presente em 201 municípios e contempla 84 mil participantes entre 6 e 17 anos. As atividades estão organizadas em três fases, adequadas para cada faixa etária, os alunos têm acesso a todos os materiais necessários para a prática de diferentes modalidades de esporte e todos os profissionais envolvidos passam por capacitações.