Roger Machado é o técnico do Palmeiras

Roger Machado é o novo técnico do Palmeiras. Ele vai substituir o interino Alberto Valentim após o término do Campeonato Brasileiro. O novo comandante vai assinar contrato por uma temporada, informação já oficializada no site do clube.





O Verdão está sob o comando de Valentim desde a saída de Cuca, em outubro. Nesse período, a diretoria tentou a contratação de Mano Menezes, mas o técnico preferiu renovar com o Cruzeiro.





No início desta semana, o Palmeiras colocou Abel Braga, do Fluminense, na mira. Mas o fato de ele não ter decidido ainda seu futuro com o clube carioca, além de ser alvo também do Internacional, fez com que outros nomes passassem a ser analisados.





Foi aí que Roger Machado, que estava desempregado, entrou no radar do Verdão. A diretoria, então, foi rapidamente atrás do ex-treinador de Grêmio e Atlético-MG.





Na luta pelo vice-campeonato do Brasileirão com o Grêmio, o Palmeiras tem ainda mais dois jogos nesta temporada: Botafogo (segunda-feira, em casa) e Atlético-PR (dia 3, em Curitiba). Valentim vai comandar o time nessas duas partidas. O interino recebeu convite para continuar como auxiliar.





Globo Esporte