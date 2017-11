Rooney faz gol de trás do meio-campo, e Everton se recupera no Inglês

Em um período turbulento, o Everton anunciou nesta quarta a contratação do técnico Sam Allardyce para a sequência da temporada. Mas, antes mesmo da estreia do novo comandante, o veterano Wayne Rooney mostrou que pode ser a salvação da equipe contra o rebaixamento. Em duelo direto contra a zona da degola, os Blues venceram o West Ham por 4 a 0, com direito a três gols do ex-jogador do Manchester United. Ashley Williams completou o placar.





Mais do que o hat-trick, algo que ele não conseguia no Campeonato Inglês desde setembro de 2011, Rooney ainda brilhou no terceiro que fez na partida. Joe Hart saiu do gol para afastar o perigo e a bola foi nos pés do atacante, que estava atrás da linha do meio-campo. De primeira, ele deu um tapa na bola e mandou para a rede. Daqueles gols que poucos conseguem fazer no futebol.





Agora, o Everton foi aos 15 pontos, em 13º lugar, abrindo cinco de vantagem para o West Ham, o primeiro na zona de rebaixamento. Caso tivesse perdido o confronto, os Blues entrariam no grupo dos três últimos colocados.





Arsenal goleia e segue entre os quatro primeiros





Mesmo sem encantar na temporada, o Arsenal continua mostrando regularidade para permanecer no pelotão de elite do Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, o time comandado por Arsène Wenger chegou a ser pressionado, mas desencantou no segundo tempo e goleou o Huddersfield Town por 5 a 0, jogando em casa. Lacazette, logo aos três minutos de jogo, Giroud, duas vezes, Sánchez e Özil marcaram os gols da vitória.





Com o resultado, o Arsenal foi aos 28 pontos em 14 jogos e segue em quarto lugar, na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. A vitória foi ainda mais importante porque o Chelsea (29 pontos) e Liverpool (26), também venceram na rodada.





