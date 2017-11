Rueda não garante Muralha no gol contra o Junior: "Temos que avaliar"

Reinaldo Rueda não garantiu a escalação de Alex Muralha na partida contra o Junior Barranquilla, nesta quinta-feira, na Colômbia, no jogo de volta da Sul-Americana.





- O futebol é assim, sempre imprevisível. Eu não posso assegurar nada. Temos que trabalhar esses dias que temos, e quarta-feira tomar a decisão para o jogo de quinta. Saber esperar, valorizar, avaliar com o jogador e falar com todo o grupo para tomar a decisão - afirmou o técnico do Flamengo, depois da derrota por 2 a 1 para o Santos, neste domingo, na Ilha do Urubu.





O colombiano afirmou que é necessário ter serenidade para encarar mais um golpe no psicológico do Flamengo em um ano bastante conturbado nesse aspecto.





- Creio que agora tem que ter controle e equilíbrio; Infelizmente perdemos o Diego (Alves), que se lesionou em momento crucial. Sabemos dos momentos que teve. Temos que fazer uma avaliação ao fim do torneio. (Muralha) É um jogador nosso, temos que apoiar, respaldar. Fazer um trabalho com ele. Não é fácil explicar essa situação.





Confira outro tópicos da entrevista:





Derrota complicada





É um momento difícil. Perdemos um jogo importante. Saber que hoje era vital somar pela posição na tabela e os rivais que temos perto. Cometemos erros que custaram o placar e uma derrota difícil. Creio que é assumir responsabilidades e saber que temos 72 horas para reagir. Tem que manter o equilíbrio e saber que erramos, recompor o caminho.





"Assumir responsabilidade"





Temos todos que assumir responsabilidades. Todos temos uma parte. E recompor a equipe para quinta-feira.





Globo Esporte