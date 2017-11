Saiba como chegar a aproveitar o GP do Brasil de Fórmula 1 neste fim de semana

Por Redação Blog do Esporte









Acontece entre os dias 10, 11 e 12 de novembro o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O Blog do Esporte traz algumas dicas de como aproveitar o evento e quais são as permissões e proibições que devem ser seguidas.





Autódromo





A expectativa é de variações meteorológicas durante os três dias. Portanto, é recomendado vestir roupas leves e sapatos confortáveis, além de um agasalho e, se possível, uma capa de chuva. Não será permitida a entrada portando guarda-chuva no autódromo.





Sem contar as necessidades básicas como se hidratar regularmente e a utilização de protetor solar, mas só serão permitidas as embalagens menores, de até 100 ml. Um boné também é recomendado para as áreas descobertas.





Alimentos e Bebidas





Será utilizado exclusivamente para o pagamento de alimentos e bebidas o uso do cashless. Confira aqui mais informações: https://www.gpbrasil.com.br/infocashless





Não será permitida a entrada de caixas de isopor e objetos semelhantes como latas e garrafas. Para a compra de bebida alcoólica, é necessária a apresentação de documento, comprovado a idade. Se dirigir, não beba.





Entrada





Abertura dos portões ao público: 7h.





Só será permitida a entrada do público até às 14h.





A idade mínima para a entrada no autódromo é de cinco anos, e crianças até 12 anos só poderão entrar acompanhadas dos pais ou responsáveis e portando ingresso próprio. É necessária a apresentação de documentos.





Em caso de ingresso de meia-entrada, será necessária a apresentação de documentos, pois haverá fiscalização rigorosa na entrada.





Segurança





Não será permitido o ingresso de bandeirões, pau de selfies, jornais e revistas.





Imagem





Não é permitido nenhum tipo de gravação de som e/ou imagem para uso profissional ou para exibição pública ou para qualquer propósito comercial. Advertimos que a FOA (Formula One Administration Limited) detém os direitos de som e imagem de todas as etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1™. Como espectador, você poderá ser filmado e sua imagem, utilizada na mídia.





Como chegar e sair do autódromo





www.sptrans.com.br O mais indicado é pelo transporte público. A SP Trans e CPTM preparam esquemas especiais para os dias do evento. Mais informações nos sites www.cptm.sp.gov.br





A CET oferece as informações necessárias para quem for com o próprio veículo no site www.cetsp.com.br





O ATENDE - Serviço de Atendimento Especial oferecido pela Prefeitura de São Paulo às pessoas com mobilidade altamente reduzida, prepara operação especial de transporte nos dias GP. Para mais informações acesse: www.sptrans.com.br/passageiros_especiais/atende.aspx





A DEATUR – Delegacia de Atendimento ao Turista – terá uma base em Interlagos, ao lado da arquibancada, entrada pelo portão 7. As ocorrências fora do autódromo serão atendidas pelo 48º DP, na praça Enzo Ferrari.