Sánchez marca nos acréscimos, Arsenal vence e entra na zona da Champions

Após um começo de temporada abaixo do esperado, o Arsenal conseguiu emplacar duas importantes vitórias no Campeonato Inglês. Embalado após o triunfo sobre o rival Tottenham, os Gunners não tiveram boa atuação, mas superaram o Burnley por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, com um gol de Alexis Sánchez, de pênalti, nos acréscimos.





O bom resultado como visitante faz com que o time comandado por Arséne Wenger entre para a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões, subindo da sexta para a terceira colocação. Com 25 pontos, a equipe de Londres deixa para trás os rivais Tottenham e Liverpool, que têm 24 e 23, respectivamente.





Esta é apenas a terceira vez que o Arsenal consegue ao menos duas vitórias consecutivas nesta edição da Premier League - resultados que vêm logo após uma derrota por 3 a 1 para o líder Manchester City. No meio de semana, porém, os Gunners foram derrotados pelo Colônia, na Liga Europa, usando reservas.





O confronto em Burnley foi equilibrado, com os donos da casa tendo melhor atuação no primeiro tempo, enquanto os Gunners passaram os 45 minutos inicias apagados. Na etapa final, o Arsenal cresceu e conseguiu chegar mais ao ataque, embora tivesse dificuldade. Até que, aos 46 minutos, Ramsey caiu na área, e o árbitro marcou pênalti alegando puxão de Tarkowski. Sánchez bateu, converteu e garantiu o triunfo.





