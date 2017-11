São Paulo pede retorno de volante que venceu Kaká em despedida a Orlando

(Foto: Reprodução Twitter)









O São Paulo quer o retorno de Artur. O jogador está emprestado ao Columbus Crew, dos Estados Unidos, até o fim da temporada. O clube americano tem prioridade para comprá-lo até esta quinta-feira por valores a serem discutidos.





O Tricolor pediu a volta do jogador para o elenco, quer valorizá-lo, e o retorno é considerado iminente para 2018. Seu contrato válido até julho de 2020 poderá ser alterado, e os salários do atleta aumentados.





O jogador de 21 anos fez 27 partidas e um gol pela Major League Soccer (MLS), principal liga do país.





Em um dos jogos o volante enfrentou Kaká no último jogo do ídolo são-paulino na casa do Orlando City. O Columbus Crew venceu a partida por 1 a 0, e Artur teve atuação elogiada. Ele participou do início da criação da jogada do gol.





Globo Esporte