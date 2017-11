Schalke vence o Hamburgo e assume a vice-liderança na Alemanha

O Schalke 04 mostrou sua força na rodada deste domingo do Campeonato Alemão e venceu por 2 a 0 o Hamburgo, em casa. Os gols da partida foram marcados por Franco Di Santo, cobrando pênalti no primeiro tempo, e Burgstaller, na etapa final.





Com a vitória em casa neste domingo, o Schalke 04 pulou para a segunda colocação no Campeonato Alemão. Tem 23 pontos, a mesma pontuação do Leipzig, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O líder é o Bayern de Munique com 29. O Hamburgo, com a apenas dez pontos, está na 15ª posição.





O atacante argentino Franco Di Santo abriu o placar cobrando pênalti aos 17 minutos do primeiro tempo. Ele colocou a bola de um lado e o goleiro do outro, e correu para o abraço. Na etapa final, Burgstaller marcou após assistência de Konoplyanka e fechou a conta.





