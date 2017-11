Soares e Murray vão à semifinal em Londres com vitória sobre Melo e Kubot

(Foto: Glyn KIRK / AFP)

Bruno Soares e Jamie Murray estão nas semifinais do Torneio dos Campeões, em Londres. Nesta sexta, na Arena O2, eles precisavam vencer os já classificados Marcelo Melo e Lukasz Kubot. E conseguiram, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h13. Resultado que lhes deu o primeiro lugar do grupo Woodbridge/Woodforde, na frente de Melo e Kubot, ambos com duas vitórias, mas com posições definidas no confronto direto. E eliminou os irmãos Bob e Mike Bryan, que torciam por outro resultado para avançar.





Dessa forma, as semifinais das duplas ficaram definidas assim:





10h - Melo / Kubot x Harrison / Venus

16h - Kontinen / Peers x Soares / Murray





Nas simples, os confrontos ficaram assim:





12h - Roger Federer x David Goffin

18h - Grigor Dimitrov x Jack Sock





Globo Esporte