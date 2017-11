Sólido, Federer bate Sock em sua volta ao Torneio dos Campeões

De um lado da quadra da O2 Arena, em Londres, o número dois do mundo e maior vencedor do Torneio dos Campeões, com seis títulos em 15 participações - esteve ausente ano passado por lesão. Do outro, o estreante na competição que arrancou uma improvável classificação ao vencer na semana passada o Masters 1000 de Paris. Melhor para o veterano Roger Federer, que estreou neste domingo vencendo Jack Sock por 6/4 e 7/6 (4), em 1h31 de partida válida pelo grupo Boris Becker.





Federer começou o jogo quebrando o saque adversário e aproveitando os erros bobos do americano para ampliar. O suíço sacava com solidez e confirmarva seus serviços com tranquilidade. Sock tinha dificuldade para vencer seus games de saque, só melhorando no fim do set, quando já era tarde. Em um lance inusitado, Sock achou que perderia a disputa na rede com Federer, virou as costas, mas o suíço parou na rede.





O americano voltou melhor, mas tropeçava em seus erros e na solidez do jogo de Federer. Sock resistiu a cinco break points enquanto o suíço seguia confirmando seus serviços com tranquilidade. A decisão do set foi para o tiebrek, quando Federer contou com mais erros de Sock para vencer em sua volta ao torneio.





Na abertura do Torneio dos Campeões, em Londres, o finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers foram derrotados na estreia da competição de duplas. Segundos do ranking mundial, eles foram derrotados pelos campeões de Roland Garros, os americano Ryan Harrison e o neozelandês Michael Venus, por 6/4, 7/6 e (10/8) após 1h29 de jogo.





Melhor para Marcelo Melo e Lukasz Kubot, que precisam apenas de uma vitória para garantir o número 1 do mundo na temporada de 2017. Eles estreiam na competição nesta segunda, contra o espanhol Marcel Granollers e o croata Ivan Dodig, ex-parceiro de Melo.





Ainda neste domingo





16h - Jean-Julien Rojer / Horia Tecau - x Pierre-Huges Herbert / Nicolas Mahut

18h - Alexander Zverev x Marin Cilic





Na segunda





10h - Bruno Soares / Jamie Murray x Bob Bryan / Mike Bryan

12h - Dominic Thiem x Grigor Dimitrov

16h - Marcelo Melo / Lukasz Kubot x Ivan Dodig / Marcel Granollers

18h - Rafael Nadal x David Goffin





Globo Esporte