Técnico Montella é demitido do Milan, e Gattuso assume o cargo

Milan publicou um comunicado em sua conta oficial no Twitter e anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Vincenzo Montella. De acordo com o clube italiano, quem assume o comando neste momento é um ídolo da torcida, o ex-jogador Gennaro Gattuso, que trabalhava nas categorias de base.





O trabalho de Montella no comando do Milan foi motivo de muitos questionamentos da imprensa italiana nos últimos meses. O clube gastou € 194,5 milhões em reforços, mas ocupa apenas a sétima colocação no Campeonato Italiano com 20 pontos. Neste domingo, o empate em 0 a 0 com o Torino em casa foi determinante para a diretoria encerrar o trabalho de Montella.





Vincenzo Montella, que foi atacante de destaque com as camisas de Sampdoria e Roma, assumiu o comando do Milan em 2016. Foram 64 jogos, com 32 vitórias, 14 empates e 18 derrotas.





Aos 39 anos, Gennaro Gattuso se tornou ídolo da torcida do Milan, clube que defendeu entre 1999 e 2013. Como treinador, teve trabalhos no Palermo, OFI Crete (Grécia), Pisa e nas categorias de base do Milan.





