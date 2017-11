Torneio na Espanha define melhor piloto virtual de MotoGP do mundo nesta sexta

Será definido nesta sexta-feira o melhor piloto virtual de MotoGP do mundo. Enquanto nomes consagrados como Marc Márquez e Valentino Rossi se preparam para o GP de Valência deste fim de semana, última etapa do Mundial de Motovelocidade, no mesmo local 16 gamers disputam a primeira edição do campeonato de esporte eletrônico promovido pela principal categoria da motovelocidade. O vencedor levará como prêmio um automóvel de uma montadora alemã, vendido no Brasil por quase R$ 305 mil.





Nenhum brasileiro conseguiu se classificar para a fase final. Com 44 anos de idade, o britânico Graham "Pistol_73" Ramsey é o mais velho da turma. Os mais novos são os italianos Michael "Vindex813" Voghera e Ivan "Ivangamer2346" Avella - ambos têm 16. Os finalistas foram definidos a partir dos melhores tempos dentro do game MotoGP 17 em seis circuitos diferentes: Jérez, Áustria, Silverstone, San Marino, Aragão e Austrália.





Os 16 jogadores estão divididos em dois grupos. Haverá uma corrida para cada chave, e os quatro melhores de cada uma avançam para a prova final. Todos os pilotos disponíveis estarão nivelados dentro do jogo, e todas as três corridas desta sexta-feira serão realizadas em 10 voltas na versão virtual do Circuit Ricardo Tormo, sede do GP de Valência.





