Twitter transmite jogo do NBB entre Franca e Paulistano ao vivo nesta sexta-feira (10)

Nesta sexta-feira (10), a partir das 20h10, o Twitter transmite ao vivo o jogo entre entre as equipes de Franca (@FrancaBasquete) e Paulistano (@BasqPaulistano), válido pela segunda rodada da temporada 2017/2018 do Novo Basquete Brasil (@NBB) e que acontece no Ginásio Pedrocão, em Franca, SP. Para assistir a partida gratuitamente via Twitter, basta acessar o link http://live.twitter.com/nbb , ou clicar na aba Explorar para encontrar o Live em destaque no topo da página, ou ainda acessar o perfil do Novo Basquete Brasil (@NBB) por computador, celular, tablets e outros aparelhos conectados, como Apple TV e Microsoft Xbox One. O jogo estará disponível para usuários e não usuários do Twitter.





O duelo entre Franca e Paulistano será o 1º Live Streaming de esportes do Brasil na plataforma. Em parceria com a Liga Nacional de Basquete, o Twitter transmitirá ao vivo e gratuitamente 17 partidas da temporada 2017/2018 do Novo Basquete Brasil, sempre às sextas-feiras. A próxima partida com transmissão via Twitter será o confronto entre Joinville e Bauru, que acontece no dia 17 de novembro, às 20h, no Ginásio Grêmio Whirpool, em Joinville.





O Twitter permite que o consumidor seja notificado pelo celular sempre que alguma conta seguida por ele inicie um Live Streaming. Para isso, basta acessar pelo Twitter a conta que deseja acompanhar (como a do @NBB, por exemplo), selecionar o botão com a forma de um sino e ativar a opção para receber notificações. Depois disso, sempre que uma transmissão ao vivo for iniciada, o seguidor receberá uma notificação.