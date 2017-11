Vettel admite que a briga da Ferrari é com a RBR: "Difícil chegar na Mercedes"

Segundo colocado no campeonato de pilotos, com 277 pontos, o alemão Sebastian Vettel decretou ao final do primeiro dia de treinos livres do GP do Brasil de F-1: será muito difícil brigar pela vitória com os carros da Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Sexto pela manhã e quarto à tarde, o tetracampeão diz que o foco da Ferrari tem de ser a briga com a RBR.





- A Mercedes pareceu muito rápida em todas as condições de pista e com todos os pneus. Nossa briga será contra a RBR. A pistava estava boa e isso nos ajudou a ajustar o equilíbrio. Com isso, devemos conseguir um bom ritmo na classificação e na corrida. Mas, como eu disse, será difícil chegar na Mercedes - afirmou.





Na pista, o rendimento dos carros prateados foi realmente superior. Hamilton foi o mais rápido à tarde, com 1min09s515. Bottas veio a seguir, com 1min09s563. Ricciardo, o "melhor do resto", terminou em terceiro, com 1min09s743. Vettel, o quarto, foi um décimo mais lento que o australiano da RBR: 1min09s875. Só que pela manhã, Hamilton havia sido bem mais rápido, com 1min09s202. Bottas marcou 1min09s329. O terceiro, Raikkonen, já veio meio segundo atrás.





Vettel tem a chance de garantir no Brasil o vice-campeonato da temporada. Para isso, ele precisa aumentar para 25 pontos a diferença para Bottas, terceiro na tabela. Hoje, a distância é de 15 pontos. Vale lembrar que, após Interlagos, restará uma prova para o término da temporada, que será em Adu Dhabi, no dia 26 de dezembro.





